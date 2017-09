McDonaghovy Billboardy a Wisemanova knihovna si v Benátkách říkají o cenu

Vzestup Benátského filmového festivalu potvrzuje letošní soutěž, v níž není příliš slabých kousků, spíš naopak. Do skupiny favoritů 74. ročníku se přidala tragikomedie Martina McDonagha Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Tři billboardy u Ebbingu v Missouri).