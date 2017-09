Dvojice zaznamenala období své největší slávy v 70. letech, kdy prorazila s hity jako Reelin’ in the Years, Do It Again, Rikki Don’t Lose That Number a Deacon Blues.

Becker a Fagen se spřátelili už za studií na newyorské Bard College na konci 60. let. V roce 1972, kdy už žili v Los Angeles, vydala dvojice své první album Can’t Buy a Thrill.

Po dlouhé odmlce, která trvala od roku 1981, se dvojice znovu dala dohromady v 90. letech, aby nahrála své první studiové album po 20 letech. Deska Two Against Nature získala v roce 2000 hlavní cenu Grammy pro album roku. Kapela, která užívala prvky jazzu, rocku, funku, r&b, boogie i tradičního popu, byla v roce 2001 uvedena do rokenrolové síně slávy v Clevelandu.