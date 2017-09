Desku Nahubu vydal Ruml, kterého znají milióny diváků z televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas, již loni, ale koncertů měl poměrně málo. Proto vzniklo One Man Show Tour Nahubu 2017.

Během listopadu a prosince navštíví držitel ocenění Zpěvák roku v anketě Žebřík třeba Prahu, Písek, Ostravu, České Budějovice, Uherský Brod či Klášterec nad Ohří.

Ondřej Ruml si myslí, že klasické hudební album ještě má smysl, i když se moc neprodá.

FOTO: 2media.cz

Ondřej Ruml, velký fanda amerického muzikanta Bobbyho McFerrina, své poslední album pojal experimentálně a také vystupuje sám jen s looperem (stroj, který nahrává smyčky, aby se mohly vrstvit zvuky). Zpívá však nejen experimenty, ale i známé staré hity ve vlastním pojetí.

Jak prozradil Novinkám v nedávném rozhovoru, uvažuje už nad další deskou, přestože dnes se na albech nedá vydělávat. [celá zpráva]

„Bude to tematická věc. Mám rád, když deska má téma. Nebude to složeno z písniček, které sbírám patnáct let, každý pes jiná ves. Písničky budou mít společného jmenovatele. Bude to s kapelou – nebudu se snažit, aby to bylo převratně nové ve zvuku, nebudu používat lesní roh v kombinaci s thereminem. Ne. Normální písničky,” popsal Ondřej.