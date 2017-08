„Oproti loňskému prvnímu ročníku se letos filmový i nefilmový program výrazně rozšíří. Sekce českého experimentálního a nezávislého filmu Theatre Eletrique bude letos poprvé soutěžní. Diváci se mohou těšit na celkem 14 nových českých filmů, které se nebojí experimentovat se svou formou i obsahem,” uvedl Hampl. V soutěžní sekci se představí například dokument slovinského režiséra žijícího v České republice Črta Brajnika Dopisy otci nebo animovaný Sunshine Víta Pancíře.

„Událostí bude také uvedení velmi neobvyklého promítacího přístroje Jana Kulky, takzvané Pramítačky,” doplnil dramaturg této sekce Jiří Forejt.

Nová sekce Cinema Excelsior, která prezentuje výběr zahraničního experimentálního filmu, se letos zaostří na Rakousko. Představí se v ní 22 filmů včetně devíti premiér. Ve čtyřech dalších sekcích budou moci diváci zhlédnout například filmy o filmu nebo kultovní hollywoodské snímky.

Doprovodný program zajišťuje spolek Švihák ve spolupráci s hudebním magazínem Full Moon. Návštěvníky čeká například koncert uskupení Zvíře jménem Podzim nebo rokenrolový večírek v režii Kill the Dandies! a The Maggie’s Marshmallows. Festival slavnostně zahájí vernisáž Jana Steklíka Steklý humor s projekcí filmu Zpívání v dešti v úterý v 18 hodin. Informace o vstupném, dopravě, parkování, festivalových místech i podrobnosti k programu mohou návštěvníci najít na webu marienbadfilmfestival.com.