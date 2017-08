Poměrně nedávno, v roce 2013, uvedl stejný film podle knižní předlohy Jonase Jonassona režisér Felix Herngren a byl z toho jeden z nejúspěšnějších evropských filmů vůbec. Jenže Američané se na neamerické filmy nechtějí dívat, takže to vypadá, že pouhé čtyři roky poté se začne připravovat remake. Jde snad o nejrychlejší remake v dějinách. Ferrellův humor je však rozhodně unikátní a dostatečně šílený, takže se snad existence remaku dá pochopit.

Produkování se ujme sám maestro Ferrell s partnery Adamem McKayem, Jessikou Elbaumovou a dalšími. Scénář píše Jason George, který má na kontě třeba seriál Narcos.

Knížka Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel se stala celosvětovým bestsellerem, prodalo se jí přibližně 10 miliónů kusů. Filmová verze se také setkala s velkým úspěchem a vydělala asi padesát miliónů dolarů.

Will Ferrell a Christina Applegateová ve filmu Zprávař 2

FOTO: Paramount Pictures

Ferrell bude hrát stoletého Allana, který uteče z domova důchodců a během jeho útěku se dozvídáme, co všechno v mládí dělal a jak se přimotal k významným dějinným událostem. Setkal se třeba s americkým prezidentem Trumanem či s jedním z otců atomové bomby Robertem Oppenheimerem.

“Moje postava Allana umí být legrační už jen tím, že je. To je něco, co Will Ferrell ovládá naprosto dokonale. Jsem šťastný, že je Allan v jeho rukou,“ řekl spisovatel Jonas Jonasson.

Představitel různých podivínů je známý z komedií jako Bratři z donucení, Benga v záloze, Nesvatbovi, Producenti nebo Starsky & Hutch. Jedním z vrcholů jeho osobitého stylu byl Zprávař, příběh mimořádně úchylného televizního moderátora Rona Burgundyho ze 70. let, který se domníval, že mu žádná žena nemůže odolat.