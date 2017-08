Koncertní zastávka proběhla v rámci turné k jeho poslednímu albu The Heavy Entertainment Show, čemuž odpovídal i vzhled scény. Po obou jejích stranách stály obrovské celoplošné obrazovky ve tvaru postavy zpěváka v boxerských rukavicích připraveného k akci před pomyslným zápasem. Obě byly proti sobě, stejně jako na obalu zmíněné desky. Nad pódiem visely klikaté čáry vedené do tvaru oblouků, jež připomínaly komiksové znázornění úderu.

Zkostnatělí Erasure

Teprve připravené pódium budilo svým vzezřením pozornost, aniž by se zatím nějak výrazně rozzářilo či předvedlo s efektní show, která měla teprve přijít. Zůstalo relativně klidné i při vystoupení předskokanů, britských synthpopových legend Erasure. Skupinu složenou ze zpěváka Andyho Bella a mimo jiné bývalého člena Depeche Mode Vince Clarka doprovodily dvě tanečnice s oblečením a účesy ve stylu osmdesátých let.

Ačkoli Bell zpíval sebejistě, uvolněně, čistě a přesně, a ačkoli se největší hity formace dočkaly ze strany publika nadšeného ohlasu, Erasure působily především jako zkostnatělé retro.

Pop, box a show

Než na scénu nastoupila hlavní hvězda večera, publikum mohlo odzpívat se zparodovaným textem na obrazovkách britskou patriotskou píseň Land Of Hope And Glory, která se ten večer stala oslavou samotného Williamse. Po předehře ke skladbě The Heavy Entertainment Show vyjel zpěvák na pódium v županu. Kolem něj se natřásaly polonahé tanečnice v boxerských kostýmech a na scéně nechyběla ani dechová sekce.

Williamsova show byla dotažená a moderní

FOTO: Petr Horník, Právo

Williams to řádně rozjel.

FOTO: Petr Horník, Právo

Pódium se prostřednictvím obrazovek a v některých případech i přidáním kulis měnilo s každou písní. Obzvlášť poutavý byl kubistický ráz, kterého scéna dosáhla při hitu Party Like A Russian. Vystoupení pak nabylo patosu například při skladbě Love My Life, kdy se zpěvák nesl nad diváky usazený ve velké boxerské rukavici. Patetické chvíle ale Williams záměrně odlehčoval.

„Dnešní večer jste moji,“ pronesl ve své první řeči k publiku s hůlkou v ruce a v roli představující něco mezi zhýčkanou popovou primadonou a cirkusovým principálem. Jeho průpovídky mezi písničkami byly někdy delší, ovšem vzhledem k jeho britskému humoru a přidrzlému vystupování zábavné. Nebál se v nich shodit ani starou tvorbu své chlapecké skupiny Take That.

Rodina a vzpomínky

Během koncertu k sobě Williams na pódium pozval svou manželku Aydu Fieldovou. Po jejím boku na dřevěné lavičce odzpíval skladbu Something Stupid, kterou proslavil Frank Sinatra v duetu se svou dcerou Nancy. Na Sinatru došlo i v závěru koncertu písní My Way.

Williams do programu však zařadil také další swing a připomněl tak své desky vzdávající tomuto žánru poklonu. Na pódiu si zazpíval i jeho otec Peter a zpěvák zavzpomínal i na svého minulý rok zesnulého kolegu George Michaela skladbou Freedom ’90.

Scéna měla zajímavou podobu.

FOTO: Petr Horník, Právo

Obzvlášť populární jsou na takto velkých koncertech žádosti o ruku uskutečněné přímo na scéně a ani Williamsovo vystoupení nebylo výjimkou. Vybraný mladý pár se na pódiu zasnoubil během přídavků.

Britský zpěvák si připravil show s novinkami, klasickými hity, předělávkami a řadou překvapení. Jeho práce s publikem byla obdivuhodná. I když některé pasáže už by bez pomoci sborů nevyzpíval a občas mu docházel při výkonu dech, vystoupení si drželo vysokou úroveň. Zpěvák v pomyslném boxerském zápase s pražským publikem a se sebou samým obstál.

Robbie Williams Letiště Letňany, Praha, 19. srpna

Celkové hodnocení: 75%