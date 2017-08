V efektním úvodu vystoupení plném světelných efektů nadšenému publiku nabídl nové skladby The Heavy Entertainment Show a Party Like a Russian, mezi něž vložil starší hity Let Me Entertain You a Monsoon.

Turné odstartovalo začátkem června v Manchesteru. Vedle nových písní a starších hitů Williams nabízí také několik převzatých písní. Turné sklízí pochvaly. Například v magazínu The Upcoming udělili londýnskému koncertu Williamse plných pět hvězdiček.

Robbie Williams v Praze

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

Třiačtyřicetiletý Williams, který se celebritou stal už na začátku 90. let jako člen chlapecké kapely Take That, se do Prahy vrátil po roce.

Loni tu odehrál soukromé představení na svatbě dcery ruského oligarchy Rašida Sardarova. Pro veřejnost britský hudebník v Česku naposledy vystoupil před třemi lety. Ve vyprodané pražské O2 areně mu show podle pořadatelů tleskalo 16 000 diváků.