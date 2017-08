Watsonová do středu knihy postavila mladou Lilly Swansonovou, která má po krušném dětství jasně nalinkovaný život. Hledala dokonalého manžela, jehož dokonalost spočívá ve fyzické kráse árijského typu a pochopitelně omamném bohatství. V jejím světě je nutné se do pětadvaceti vdát a nadále se věnovat jen zušlechťování svého vzhledu.

Hloupými náhodami nabytý děj startuje momentem, kdy Lilly u oltáře opouští její verze pana Božského a po psychickém zhroucení sama vyráží na líbánky do Thajska. Ty jsou pro ni jistou verzí křtu ohněm a především, což bylo zřejmě autorčiným záměrem, edukativní cestou ven z komfortní zóny a poznávacím výletem do světa inteligence a duchaplnosti.

Autorka nechává hrdinku empiricky poznat, že ne každý člověk oblečený v černém a s tetováním na ruce je nebezpečný deviant, že jízda taxíkem bez partnera není životu nebezpečná a že i život mimo nalinkovanou kolej může být snesitelný a obávaná nezávislost vlastně docela fajn.

Watsonová se zjevně snaží ukázat, že hodnoty nejsou v pohodlném životě vedle movitého manžela a že se nemusí bát stát na vlastních nohou.

Celým dějem prochází těžko únosná klišé následovaná dalším klišé a předvídatelnost dosahuje vrcholů. Pokud by se k textu dostal čtenář feministicky či jinak pokrokově smýšlející, hrozí, že by knihou mrštil v dál, neboť postava Lilly je dobrovolně hloupá do morku kosti. Na základě vyprávění o své minulosti jí nikdo neupíral myšlení ani seberozvoj, sama se rozhodla být přízemní panenkou a prostou a spokojenou manželkou.

Byť jde o brakovou literaturu, textu by prospělo, kdyby nebyl tolik prošpikován scénkami, v nichž hrdinka nastoupí do letadla v pyžamu a bačkorách s králíčkem a vůbec o tom neví nebo kdy skončí v moři v bílých šatech a až pozdě zjistí, že mokré jsou úplně průhledné.

Jo Watsonová: Hořící měsíc XYZ, překlad Petra Klůfová, 272 stran, 299 Kč

Celkové hodnocení: 40 %