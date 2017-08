Novák byl hudebním samoukem. Podle svých současníků měl velký hudební talent a do jeho rozvíjení mnoho energie nevkládal. Svoji první kapelu George and Beatovens založil v roce 1963 a po krátkém působení ve skupině Flamengo se s ní na konci 60. let ocitl na vrcholu slávy. Následovala několikaletá životní a hudební krize, způsobená zčásti nastupující normalizací.

Novák se však dokázal vrátit a získat si posluchače novými songy Co je to láska či Hvězdičko blýskavá. Zpěvák, který měl pověst něžného romantika i velkého bohéma, se navíc dlouhá léta držel na předních příčkách ankety Zlatý slavík.

Jeho dlouholetá vášeň pro alkohol a cigarety mu nakonec přivodila kolaps. Zemřel v nedožitých 52 letech na zástavu srdce. V roce 1998 byl in memoriam zapsán do hudební síně slávy.