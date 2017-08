K jeho největším hitprádovým trhákům patří Freedom, Angels, Feel, Come Undone, Let Me Entertain You, Millennium, Rock DJ, She’s The One, Kids (zpívá ji s Kylie Minogue), Somethin’ Stupid (s Nicole Kidmanovou), Radio či Supreme. Po úspěšných letech, během nichž se v rodné zemi stal nejlépe prodávaným britským sólovým interpretem, se do Take That vrátil a s formací vydal album Progress (2010). Po následném velkém turné ji však opět opustil.

Nespokojený květinář a sklář

Narodil se 13. února 1974 v Stoke-On-Trent. Jeho otec Peter byl komediant, jenž vystupoval pod uměleckým jménem Pete Conway, jeho matka pracovala jako květinářka. Rodiče se rozvedli, když mu byly čtyři roky, a on pak vyrůstal s mámou a starší sestrou Sally. Studoval na St. Margaret Ward High School v Stoke-On-Trent, kde později získal základy zpěvu a herectví.

Podruhé v Praze Williams koncertoval roku 2014.

FOTO: Jan Šída, Právo

Původně spíš myslel na to druhé. Začal navštěvovat divadelní kroužek, miloval pobyt na pódiu a brzy se stal oblíbeným místním ochotníkem. Postupem času se stále častěji objevoval v různých muzikálech. Peníze si v té době vydělával jako prodavač květin a také ve sklářské firmě. Často prý svým zákazníkům tvrdil, že se svou prací není spokojený a brzy prý bude dělat něco jiného.

Útočiště v kokainu a alkoholu

Jeho pěvecká kariéra začala vlastně ve chvíli, kdy jeho matka našla v novinách inzerát, ve kterém manažer Nigel Martin Smith hledal mladé zpěváky do chlapecké skupiny. Vzhledem k vrozeným pěveckým schopnostem byl tehdy šestnáctiletý Robbie do nově vzniklé pěvecké formace Take That přijat. Nastoupil do ní jako poslední.

To bylo v roce 1990 a už debutová deska Take That & Party z roku 1992 okusila stupně vítězů v britské prodejní hitparádě. Skočila na druhou příčku a v době, kdy se ve světě různé boybandy líbily, přinesla kapele velmi rychlý věhlas.

Williams (vlevo) vstoupil do velkého hudebního světa jako člen skupiny Take That na počátku devadesátých let.

FOTO: archív kapely

Skupina měla během své kariéry deset hitových singlů. Z toho bylo sedm z doby, kdy v ní působil Williams, jeden po jeho odchodu a dva po pokusu o návrat na scénu v roce 2006.

Robbie byl na vystoupeních Take That známý jako bavič. Rád vyprávěl vtipy, historky a už tehdy proslul svým neodolatelným úsměvem, který se spolupodepsal na tom, že mu později na sólové dráze svět ležel u nohou.

Kapela nicméně měla velmi striktní pravidla chování, která se mu nikterak nezamlouvala a svazovala ho. „Cítil jsem se tak trochu jako vězeň, a proto jsem hledal útočiště v kokainu a alkoholu,“ uvedl později. Take That opustil 17. července 1995.

Nečekaný úspěch

Hudební kritici a mnozí lidé z branže mu poté prorokovali brzký úpadek. Za dva roky ale bylo jasné, že se mýlili. Williams vydal debutové album Life Thru A Lens a usadil se s ním na prvním pozici národní hitparády. V Británii je takový úspěch zárukou posluchačské pozornosti, pročež není divu, že do dnešní doby se nejenom ví o fenoménu Robbieho Williamse, ale zmíněného alba se prodaly více než dva milióny kusů.

Robbie Williams okusil hlavně velký úspěch.

FOTO: Sony Music

Královská jízda navíc pokračovala dál. S deskami I’ve Been Expecting You (1998), Sing When You’re Winning (2000), swingovým odkročením od popu nazvaným Swing When You're Winning (2001), Escapology (2002), Intensive Care (2005) a Rudebox (2006) se na první příčku hitparády prodejů podíval opět.

Osmé album Reality Killed the Video Star (2009) bylo „až“ druhé, ale další tři se znovu vyšplhaly na vrchol.

S drogami to prý šlo lépe

Robbie Williams není svatoušek, jak již bylo naznačeno. Okusil všechno možné a v roce 2006 dokonce řekl, že je jeho život díky návykovým látkám mnohem zajímavější. Přiznal tehdy, že konzumuje alkohol a drogy ve velkém již šest let a je na nich závislý.

„Je těžké žít bez drog. Škoda, že ještě nevymysleli něco, co je méně depresivní než extáze, anebo drogu, po které nejste tolik paranoidní jako po koksu,“ postěžoval si v rozhovoru pro The Sun.

„Jsem závislý na všem. Pokud si zahraju dvakrát za sebou stolní tenis, vybuduju si závislost i na něm. Drogy dokážou lámat srdce, způsobují deprese, likvidují duši i vztahy, ale přesto je díky nim můj život zatraceně zajímavý,“ dodal.

Williams porazil i návykové látky. Alespoň to tvrdí.

FOTO: Sony Music

Letos však opakovaně potvrdil, že je čistý, a v rámci svého ohlédnutí přiznal, že měl několikrát namále. „Nemám čas, takže nemohu páchat zločiny. Nemám kocoviny a už nejsem jednou na vrcholu a jednou na dně. Miluji svou ženu a děti a chci tu pro ně být psychicky i fyzicky. Jsem opravdu rád, že jsem udělal, co jsem udělal. Byla to životní zkušenost, za kterou jsem nakonec zaplatil skoro vlastním životem. Ale za starých dobrých časů to můj život potvrzovalo a dávalo mu to duševní hodnotu," řekl britskému serveru The Resident.

Jeho manželka Ayda Fieldová v pořadu Loose Women Today loni sdělila, že měl dokonce sebevražedné myšlenky.

„Vzpomínám si na jeden kritický moment. Řekl mi, že už na tomto světě dál nebude. Dnes už ale na takové věci naštěstí nemyslí. Dřív bojoval se závislostí a s depresemi. Nedávno mi ale řekl, že teď už je úplně jiný člověk. Už takové myšlenky nemá. Je prý šťastný.“

Do Prahy tedy přijede zpívat šťastný chlap, který toho má hodně za sebou.