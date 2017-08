Přitom se musela potýkat s potížemi, které přinesla bouře asi pětačtyřicet minut před půlnocí. Na velkém pódiu zrovna koncertoval Brit Tom Odell. Jeho vystoupení gradovalo, vyskočil na piáno, z něhož dirigoval nadšené publikum, spolu s kapelou vystavoval na odiv melodickou i aranžérskou erudici své tvorby, leč dorazila očekávaná bouře provázená blesky a silným deštěm.

Tom Odell a jeho kapela se rozloučili a odešli z pódia, načež moderátor divákům oznámil, co se bude dít a jak se mají chovat. Už jenom tento moment potvrdil, jak dobře zorganizovaný Grape festival je. Díky včasným informacím, podaným s klidem a věcně, nedošlo k žádné panice, návštěvníci se šli schovat do stanů a aut a asi hodinu trvající deštivá pauza proběhla bez újmy.

Diváci na Grape festivalu v Piešťanech.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

„Jako pořadatelé samozřejmě sledujeme počasí a o blížící se bouřce jsme věděli. Tom Odell byl obeznámen s tím, že jeho koncert možná bude kratší. Začal proto o pět minut dříve, a skončil asi deset minut před tím, než by skončil normálně,“ vysvětlil Novinkám.cz za pořadatele promotér David Urban.

Přestože se bouřka po chvíli na letiště vrátila, program festivalu pokračoval s drobnými časovými posuny dál. Mimochodem, areál piešťanského letiště potkala podobná kalamita v předvečer zahájení festivalu a organizátoři při ní vlastně mohli vyzkoušet, jak jsou scény a konstrukce odolné.

Grape festival letos hostí největší množství zahraničních kapel ve své historii. Každá z nich by pohodlně vyprodala velký klub v Praze a takto pospolu vytvořily silný program. Nejde přitom ve všech případech o komerčně až tak silné umělce, takže je evidentní, že dvacet tisíc převážně mladých diváků na letišti v Piešťanech patří mezi ty vyspělé a hudebně poučené.

Metronomy diváky v Piešťanech nadchli.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Cigarettes After Sex byli potemnělí a melancholiští.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Svou upřímnou náklonnost dali najevo třeba norské zpěvačce Auroře, která v přednesu emotivně představila indie pop ze svého loňského alba All My Demons Greeting Me as a Friend. V Piešťanech si za něj vychutnala takovou podporu, že z toho byla chvílemi vysloveně naměkko a divákům se pokorně klaněla.

Jakmile Gregory Gonzales z texaských Cigarettes After Sex začal svým trochu unylým zpěvem krášlit hudební plochy melancholických písniček své kapely, diváci se naladili na stejnou notu. Mnozí si ve velkém stanu, kde vystoupení probíhalo, sedli na zem a nechali se vtáhnout do dreampopového světa.

Zpěvačka Aurora byla dojatá z diváků.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Nizozemci De Staat na Grape festivalu.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Britští Metronomy, jejichž set patřil v pátek k těm nejlepším a nejzábavnějším, diváky roztančili. Učinili tak hned od svého příchodu na scénu a bylo jedno, že v jejich soundu se doplňují například nová vlna, indie pop i elektronická muzika. Nad tím vším totiž stojí velmi zřetelné a přívětivé melodie a obnažený rytmický grunt, z něhož vzkvétají. Zpěvák a kytarista Joseph Mount má v sobě navíc tolik entuziasmu, že by fanoušky možná dokázal strhnout jen svou přítomností.

Velmi dobrý koncert nabídli i nizozemští De Staat na hlavní scéně. Nápadité skladby stojí na pevném rytmickém základu, na němž pak tvůrci staví riffové pasáže, z nichž s trochou aranžérské nápaditosti vznikají chytlavé indierockové skladby.

Lenny zpívala pro zesnulého kamaráda

V programu festivalu samozřejmě došlo i na koncerty českých a slovenských hudebníků. Na jedné ze scén ve stanu koncertovala Lenny. Svým charismatickým zpěvem a nasazením, stejně tak výraznou moderní tvorbou si diváky snadno získala, a tak jim po chvíli klidně přiznala, že práci hudebnice miluje jako tu nejlepší na světě. Nabídla mimo jiné předělávky skladeb od Kings of Leon a Led Zeppelin a písničku Hearts věnovala svému před pár dny zesnulému spolužákovi.

Na jiném místě koncertovali ve stejném čase znamenití slovenští Korben Dallas. Pod pódiem měli plno, publikum s nimi zpívalo, pročež není divu, že mu v závěru přiznali, že to byl jejich nejkrásnější koncert v poslední době.

Na stejném pódiu před nimi vystoupili čeští Paulie Garand a Kenny Rough. Svůj hiphopový set sice z velké části postavili na tom, že publiku neustále opakovali svá jména a nutili je, aby „udělalo bordel“ (a ono na tu pobídku tleskalo). Objektivně nicméně nutno konstatovat, že si mnozí fanoušci slova některých skladeb povídali spolu s vystupujícími.

Půvabný byl akustický set slovenské skupiny Billy Barman, který se uskutečnil odpoledne na živém pódiu uprostřed areálu před hroznem kolemjdoucích.

V sobotu pokračuje Grape festival druhým dnem. Britští Two Door Cinema Club, kteří jsou hlavním magnetem akce, vystoupí v noci.