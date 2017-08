Vycházejí dosud nepublikované Blatného básně z 80. let

Nový pohled na dílo básníka Ivana Blatného z poslední dekády jeho života přináší výbor nazvaný Jde pražské dítě domů z bia... Nakladatel a znalec Blatného díla Martin Reiner vybral asi 400 dosud nepublikovaných básní z let 1982 až 1990. Je to stále jen zlomek z toho, co brněnský rodák v té době napsal. V britském ústraní žil jako „totální básník”, nezapisoval jednotlivé básně, ale kontinuální proud poezie.