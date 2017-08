Několik hodin před startem jednoho z největších festivalů evropského léta přibyla do programu ještě dvě nová jména - švédské taneční duo Galantis a australská raperka Iggy Azalea. Jde o náhradu za zrušené koncerty zpěvačky Rity Ory a kapely Clean Bandit, které své sety na festivalu odvolaly na počátku srpna.

Obě změny se týkají soboty 12. srpna, kdy na hlavním pódiu kromě dvojice Macklemore & Ryan Lewis vystoupí i švédské duo Galantis, jež je známé díky hitům Runaway (U & I) a No Money, a australská raperka Iggy Azalea, kterou asi nejvíce proslavil singl Fancy (feat. Charli XCX) z debutového alba The New Classic.

Na Szigetu bude mít každý den své hvězdy. Ve středu to bude již vzpomínaná Pink a spolu s ní kanadská skupina Billy Talent, jež se nedávno dvakrát představila v České republice. Ve čtvrtek 10. srpna nejvíce zazáří Jamie Cullum, Tom Odell, Biffy Clyro a Wiz Khalifa, v pátek Mando Diao, PJ Harvey a Kasabian.

V sobotu 12. srpna se bude většina návštěvníků festivalu těšit na Iggy Azaleu a další již výše uvedené, v neděli na Metronomy, White Lies, Hurts, v pondělí na George Ezru, Glass Animals či Two Door Cinema Club a v úterý festival vyvrcholí koncerty The Kills, Birdy a Alt-J.