Co budete hrát na festivalu Brutal Assault, který se koná pod širým nebem, zatímco loni v Praze jste hráli v divadle?



Hrajeme to, co hrajeme, bez ohledu na to, kde jsme. Ale to, co hrajeme, se mění, protože se hudba neustále mění. Může to být stejný materiál, ale posunutý někam úplně jinam. Jsem přesvědčen, že od té doby, co jsme naposledy hráli v České republice, se pár věcí změnilo. Neustále totiž hledáme způsoby nové interpretace skladeb, které jsme se rozhodli hrát.

Jaké to pro vás je hrát na metalovém festivalu?

O to se nestarám, vůbec mě nezajímají žánry nebo styly, nikdy mě nezajímaly. Děláme, co děláme. Že nás pozvali, je fajn, ale jsem rád, že mohu hrát pro lidi. Vždycky jsme si užívali vystupování ve vaší republice, máme dlouhou historii vystoupení, která sahá až do komunistických dob. Publikum bylo vždycky skvělé.

Když jste vytvářeli poslední desku The Glowing Man, hledali jste nějakou inspiraci zvenčí?

Ne, inspirace pro poslední desku vycházela z hudby, kterou jsme sami tvořili. Muzika, kterou jsme hráli, v každém okamžiku evokovala, co dalšího bychom mohli dělat. Často se to dělo i naživo, něco jsme hráli, a to nás posunulo do odlišné oblasti, a někdy během celého turné se původní idea odvrhla a měli jsme něco nového.

To je také důvod, proč alba ani koncerty nejsou nudné...

Já se ale na ně nedívám jako na něco navzájem propojeného. Mají spolu jen máloco společného, jsou to zcela odlišná média.

Tou inspirací zvenčí jsem myslel spíše inspiraci z jiných druhů umění, sám jste studoval na výtvarné škole.

Já se domníval, že máte na mysli jinou hudbu. Nevím, jak moc to působilo na zvuk, ale knihy, které jsem četl, a věci, o nichž jsem přemýšlel, ovlivnily texty. Všechno je propojené. Snažím se vytvářet hudbu tak, aby mě přesahovala. Nechci, aby byla jen otiskem mých myšlenek. Měla by existovat samostatně, mít platnost sama o sobě, bez ohledu na můj příspěvek.

Na vašem posledním českém koncertu v pražském Divadle Archa jsem měl pocit, jako bych se ocitl v barokním chrámu.

Tento pocit mě rozhodně přitahuje.