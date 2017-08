Inscenace Romea a Julie měla premiéru před dvěma lety v nastudování režisérského dua SKUTR. Julii alternují Tereza Voříšková a Marie Poulová, Romea hraje Jan Sklenář.

„Romeo a Julie je zpočátku komedií a poté hororovým snem. Myslíme si, že se ideálně hodí pro Shakespearovské slavnosti. Ta hra přináší výjimečné herecké příležitosti pro celou skupinu herců. A také je to text, který si přímo říká o zpracování pomocí pohybu, hudby a obrazu. A to je trochu naše parketa,“ vysvětlují režiséři Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka své pojetí Shakespearovy tragédie založené výrazně na pohybu, hudbě a vizualitě.

V čem je Romeo romantický pro Jana Sklenáře? „V tom, že Romeo s Julií nejsou jen taková miloučká nevinná zvířátka, ale aktivní lidé, kteří jdou proti tradici, proti bariérám nenávisti svých rodů a musí si to obhájit před nimi i před sebou. Oni jdou až za hranici, kdy opustí své jistoty a příbytky, jdou do nejistoty a je to všechno jenom na nich. V tom je pro mě obrovská romantika,“ říká představitel role, po níž touží i se jí obává řada herců. A dodává: „Vzrušuje mě hledat způsob, jak se do toho textu a figury oblíkat, a snažit se ji rozžít tak, aby to bylo přirozené a aby to mělo jiskru v oku, pokusit se vytvořit z textu hry postavu s lidskou a současnou tváří.“

V dalších rolích diváci uvidí Jiřího Vyorálka, Lenku Krobotovou, Jana Cinu, Naďu Konvalinkovou, Sašu Rašilova a další známé herecké tváře.