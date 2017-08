Filmová práva se mu vrátí již v roce 2019 a on plánuje realizovat rovnou trilogii. Nehodlá všechny tři snímky sám natočit, na to mu při jeho pracovním vytížení nejspíš nebudou zbývat síly.

Plánuje ale na celý projekt osobně dohlížet. Ve filmových kuloárech už se dokonce hovoří o režisérovi, jenž by se měl prvního filmu ujmout. Měl by jím být Tim Miller. A je pravděpodobné, že se ve snímku nakonec objeví i Arnold Schwarzenegger, jenž v minulosti vytvořil hlavní roli.

Pro Jamese Camerona znamenal Terminátor start jeho kariéry. Po nepovedeném snímku Piraňa 2: Létající zabijáci (1981), do kterého mu prý neustále zasahovali producenti, se rozhodl vytvořit projekt, ve kterém by měl volnou ruku. Svůj námět prodal scenáristce Gale Anne Hurdové k dopracování za jeden dolar pod podmínkou, že si film bude moci sám režírovat a do jeho výsledné podoby mu nebude nikdo zasahovat.

Snímek měl premiéru v roce 1984 a zaznamenal úspěch. Druhý díl Terminátor 2: Den zúčtování (1991) se pak stal nejdražším filmem své doby a získal i několik Oscarů v technických kategoriích. Dodnes je mnohými považován za nejlepší akční film všech dob.