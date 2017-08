Jeho kariéra trvala přes 70 let. Hardy začínal jako divadelní herec, objevil se v několika Shakespearových hrách. Na britských ostrovech proslul v hned několika ztvárněních válečného premiéra Winstona Churchilla.

Jeho patrně nejznámější rolí je však filmový ministr kouzel Kornelius Popletal v sérii o malém kouzelníku Harrym Potterovi.

We're saddened to hear of the death of the actor and star of 'All Creatures Great And Small', Robert Hardy, aged 91. pic.twitter.com/AELBxtdudI