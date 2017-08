Sérii připravuje společnost NBC už pár měsíců, ale diváci si budou muset na první díl počkat do roku 2018. Za projektem stojí hlavně Vin Diesel a Shana Watermanová, která pracuje pro jeho společnost One Race Television. Společně chtějí seriál produkovat. K oživení Miami Vice přemluvil NBC sám Diesel, který osobně jednal s šéfkou NBC Entertainment, uvedl server The Hollywood Reporter.

Don Johnson ze seriálu Miami Vice

FOTO: SNAP/Rex Features, Profimedia.cz

Miami Vice byl slavný seriál v letech 1984–1989. Mladý Don Johnson a jeho kolega Philip Michael Thomas se proslavili jako detektivové z floridského Miami James „Sonny” Crockett a Ricardo „Rico” Tubbs.

Hodně výrazná a zapamatovatelná byla seriálová hudba, kterou složil Čech Jan Hammer. Pro mnohé lidi zůstává jeho melodie symbolem osmdesátých let. Seriál inspiroval v roce 2006 také celovečerní film s Colinem Farrellem a Jamie Foxxem, ten ale nijak nesouvisí s aktuálním televizním projektem.