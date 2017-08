Je to vaše původní pohádka, nebo jste se inspirovali klasikou?

Vymysleli jsme si ji s Markem Kališem sami a napsali ji v duchu jednoduchých klasických pohádek. Něco jako je Princezna ze mlejna. Je to oslava jihočeské krajiny, lidových staveb, krojů a písniček. Pohádka jako obrázek – každý záběr by měl mít hezkou kompozici, prosluněnou atmosféru.

Co je základem pohádkového příběhu?

Dva nešikovní čerti, Popelák a Uhelák, provádějí v pekle různé nezbednosti, až převrátí kotel a z toho uteče hříšná duše. Luciper je chce potrestat, a tak jim nařídí, že musí přivést ze světa do pekla dva hříšníky. Vydají se na zemi – jenže se jim tam líbí, a místo aby škodili a sváděli lidi k hříchům, neúmyslně jim pomáhají. V přestrojení za čeledíny se dostanou na statek a zdá se, že konečně budou mít úspěch: vypočítavý sedlák totiž chce svoji dceru Haničku provdat za nafoukaného statkáře Kopyta. Hanička však miluje čeledína Jana, a aby vše dobře dopadlo, je potřeba vzít na pomoc pekelné síly.

U vašich pohádek, zvlášť u Princezny ze mlejna, se děti většinou víc smějí, než bojí. Bude to tak i tentokrát

Bát se rozhodně nebudou, ale určité napětí je v pohádce nutné. Když totiž čerti poznají Jana a Haničku, kterým v jejich lásce brání zlý sedlák, rádi by pomohli i jim. Ale nesmí, Luciper jim to zakázal. Tvrdí, že se každý člověk nechá zlákat bohatstvím a mocí, a to i Jan a Hanička. Čerti nesouhlasí, a tak se s Luciperem vsadí. A my jim budeme držet palce, aby sázku vyhráli.

Karel Dobrý, Jakub Prachař a Dominick Benedikt v Troškově nové pohádce

Pohádka má ráda krásná prostředí – kde všude jste natáčeli?

V zábavním parku Čertovina nedaleko Hlinska se točily scény v pekle. Pak jsme se přesunuli do skanzenu v Přerově nad Labem, kam jsem se vrátil natáčet po mnoha letech od vzniku Z pekla štěstí. Potom jsme byli v zámeckém parku na Dobříši, v jihočeské obci Vlhlavec a také na hradní tvrzi v Drslavicích. Ty byly v minulosti jedním z dvanácti nejvýznamnějších míst rožmberského panství. Svůj pokoj měl ve tvrzi i slavný Petr Vok z Rožmberka a podle pověsti je tam někde zakopán zlatý kočár. Prý tam došlo k vraždě a podle místní legendy zde pobývá zlý duch Alfonz III. Nám se ale nezjevil.

Provázeli vás tedy dobří duchové?

Doslova. Od prvního do posledního dne od rána do večera svítilo slunce, takže na place vládla báječná atmosféra a všechno jsme natočili navzdory náročným trikům za 28 dní. Dokonce i denní program jsme měli často splněný o několik hodin dřív, než byl plán. Jenže oni to možná nebyli duchové: moje profesorka estetiky na gymnáziu Jiřina Ertlová, která naši třídu učila jako první po ukončení studií a dodnes jsme velcí kamarádi, jela na výlet do Jeruzaléma. Když tam přijela, napsala na proužek papíru, že si přeje, aby šlo natáčení Čertovin hladce, pohádka se povedla a byla hezká. Ten lísteček smotala a strčila ho do Zdi nářků. A teď si představte, že jsme točili poslední záběry, vyjeli do Kokořínského dolu za úplné mlhy, a když jsme tam dojeli, rozpadla se a vyšlo slunce. Vydrželo na obloze do půl čtvrté, řekli jsme Stop! poslednímu záběru, v tu chvíli zahřmělo a spustila se bouřka a liják. Adál pak bylo deštivo a ošklivo…

Jaké jste vybral herecké obsazení?

V hlavních rolích čertů se představí Jakub Prachař a Dominick Benedikt – mladý kluk, který hrál menší roli už v mojí pohádce Čertova nevěsta a teď hraje jednu z hlavních rolí v muzikálu Poprask na laguně. Má velký talent a prorokuji mu dobrou budoucnost. Pekelné osazenstvo doplnil Karel Dobrý jako Luciper, Haničku hraje Sara Sandeva, jejího milého Jana mladý herec Richard Jaroslav Müller, sedláka Oldřich Navrátil, statkáře Kopyta Jaromír Nosek, selku Andrea Hoffmannová. Vedle lidí hraje v pohádce had, šest koní, mula, velké množství domácích zvířat – slepice, kachna, housata, ovce a beran, kozy a ve scéně s kněžnou Janou Bernáškovou také pět cvičených papoušků.

Kdy se na film můžeme těšit v kinech?

Mezi vánočními svátky bude mít předpremiéru a 4. ledna vstoupí do kin.