Nejen známé pražské kino Aero, ale i desítky dalších kin v České republice promítnou 28. září koncertní film plný zlověstně burácejících riffů, Ozzyho kvílení a rozhovorů ze zákulisí.

„Muselo to skončit v Birminghamu, je to náš domov a zde to také celé začalo,“ nechal se slyšet před dvojkoncertem v 16tisícové Genting Areně, která byla okamžitě vyprodaná, kytarista Tony Iommi.

„Takže tohle je poslední show,“ prohlásil Ozzy během koncertu. „A je to ku... úžasný. Začali jsme v roce 1968 a teď je rok 2017. Tomu bych ho... věřil. Ale víte co? Nepřežili bysme, kdyby to celý nebylo pro fanoušky. Takže jestli jste fandové-veteráni, paráda, a kdo z vás je tu novej, vítejte. Nemůžu vůbec vyjádřit slovy, jak vděční jsme za vaši podporu,“ děkoval frontman.

Black Sabbath

Black Sabbath začínali v Anglii roce 1968 a hned první studiové album nazvané Black Sabbath (1970) vyvolalo poprask. Následovala geniální alba jako Master Of Reality (1971), Sabbath Bloody Sabbath (1973) nebo Sabotage (1975). I kdyby Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward a Ozzy už nikdy nic jiného neudělali, těmito deskami vstoupili do dějin.

Jejich démonická směs blues, hard-rocku a psychedelie inspirovala stovky umělců a odstartovala celou vlnu heavy metalu.

Ve filmu samozřejmě nechybějí staré skvosty jako Iron Man, Paranoid nebo War Pigs. Seznam kin, která film uvedou, lze najít na www.vicnezfilm.cz.