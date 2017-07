Ve věku 73 let zemřel loutkář a scénograf Petr Matásek

Ve věku 73 let zemřel v úterý divadelník a scénograf Petr Matásek. Uvedl to na svém webu časopis Loutkář, který se českému loutkovému divadlu věnuje přes sto let. Informaci potvrdila Nina Malíková z Divadelního ústavu.