Na jaký materiál se zaměříte na pražském koncertu?

Zazní nové písně, protože máme novou desku Afraid of Heights. Základem ale bude směs skladeb přinášející průřez celou kariéru.

Ta je docela dlouhá. Vznikli jste v roce 1993 jako Pez a první album pod současným názvem vydali v roce 2003. V Praze jste na sebe upozornili před deseti lety, když jste hráli před tehdy populárními My Chemical Romance. Ti už skončili, zatímco vy pořád pokračujete.

Máte pravdu, mnozí skončili, zatímco my hrajeme dál a 25 let je opravdu dlouhá doba. Nám se ale zdá, že hodně kapel dokázalo pokračovat dlouho. Jsou tu i skupiny, které existují déle než my, a pořád hrají a přinášejí zajímavou hudbu jako Green Day nebo Red Hot Chili Peppers. A ty si pamatuju lépe než ty, které skončily.

Není to čtvrtstoletí trochu jako chodit pořád do jedné továrny?

Ne to ne, je to úplně jiná práce, velmi tvůrčí a baví nás.

Mnohé kapely existují dlouho, ale jen málokterá bez velkých změn v obsazení. Jak se vám to podařilo?

Základem je respekt, vzájemná úcta jednoho k druhému. Ten je klíčový. Známe se velmi dlouho, už od školy, rozumíme si a dokážeme přijímat pohledy ostatních. Ctíme názor druhého, i když s ním nemusíme souhlasit s a dokázali jsme se domluvit. Proto jsme mohli překonat hádky, rozpory a krizové situace, které se během let přirozeně objevily.

Nehrálo v tom roli především přátelství?

Přátelé jsme, to je taky důležité, kapela je vlastně něco jako rodina. Nejdůležitější je ale přesto respekt k druhému, ten je podstatnější než přátelství.

Nerozšíříte stylový záběr?

Myslím, že se vyvíjíme, že je to na našich deskách slyšet, ale rocku zůstáváme věrní, přestože ho obohacujeme o další prvky. Míníme však zůstat rockovou kapelou, kterou jsme od svého vzniku a nechceme se věnovat úplně odlišným stylům, měnit je podle módy. Inspirovaly nás rockové kapely, v počátcích zejména Pearl Jam a Soundgarden.

To není zrovna punk. Přitom nesete jméno podle jednoho z hrdinů knížky a filmu Hard Core Logo, demaskujícím punk? Považujete je za stále relevantní?

To je zajímavá otázka, ale ano. To jméno nám odpovídá, myslím si, že k nám patří.

Hard core punk však už není tak populární, jako v době natočení filmu.

Máte pravdu, ale pořád jsme rocková kapela. Název nám přijde adekvátní i proto, že leccos si odpovídá, myslím ohledně muzikantského života. Už se nám ale stalo, že se nás lidé ptali, který z nás je ten Billy.

Billy Talent na koncertě v roce 2013

FOTO: Rock For People

Připravuje už něco nového?

Ne, zatím ne, ještě jsme nezačali psát, i když jinak píšeme průběžně a neskládáme, až ve chvíli, kdy máme jít do studia. Na repertoáru pracuje kontinuálně, protože však poslední deska vyšla loni, tak se se soustředíme na hraní na turné.

Jak důležitá jsou pro vás slova?

Texty jsou důležité, věnujeme jim značnou pozornost, protože právě v nich se mohou ukázat naše názory a pohledy. Texty ale vznikají vždy až na hudbu, ta vzniká jako první.

V některých zemích ale nemusejí textům rozumět, přece jenom ne všude mluví anglicky.

V Evropě lidé znají slova, občas s námi zpívají nejen refrény, ale celé písně. Jsme vděční, že je v Evropě tak dobrá výuka jazyků.