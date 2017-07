Sekundovat jim mimo jiné budou kalifornský rodák, ostřílený z pódií největších světových tanečních festivalů, MAKJ či Madison Mars, který si na AIR Festivalu odbude svou českou live premiéru. Zajímavý bude set ruského tria Swanky Tunes, jež si zahrálo mimo jiné s Aviciim, nebo Jonase Adena a Brooks, kterého podporuje slavný dýdžej Tiësto.

Z Nizozemí přijede Jayden Jaxx a z Maďarska duo StadiumX, které už se představilo například na Szigetu. Pozornosti fanoušků elektronické hudby by pak nemělo v programu uniknout jméno Lucky Charmes. Je to jediný DJ, jehož skladby vysílalo britské BBC, aniž by vědělo, od koho vůbec pocházejí.

Páteční program začne v 18 hodin, sobotní v 16 hodin.