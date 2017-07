Enger se narodil v roce 1973 v Oslu. Věnoval se sportu, který také vystudoval, a rok vyučoval tělocvik v Jessheimu. V letech studií dalších dvou oborů prošel několika zaměstnáními, pracoval jako popelář na letišti, číšník v hotelu nebo prodavač v kiosku v nákupním centru.

Stejný pohled na profesi

Zkušenosti z těchto povolání a znalosti získané studiem žurnalistiky a historie zúročil ve své spisovatelské profesi.

Pátý závěrečný díl knižní krimisérie

FOTO: nakladatelství Moba

Třiačtyřicetiletý Enger osm let pracoval v internetových novinách Nettavisen. Život hlavní postavy jeho románů, novináře, spolupracujícího s policií a pomáhajícího odhalit pachatele trestných činů, se prý v mnoha ohledech podobá tomu Engerovu. „Snažil jsem se do této postavy promítnout některé své zkušenosti. V něčem se ale přece jen lišíme. Naštěstí jsem nikdy nepřišel o žádné ze svých dětí. Stejně jako Henning jsem však po mnoho let pracoval jako novinář. Oba máme na tuto profesi stejný pohled a máme i některé společné zájmy. Některé scény by se klidně mohly odehrát i u nás doma. Moje žena tímhle mým přístupem není zrovna nadšená, ale postupem času se s tím smířila. Alespoň si to myslím,“ uvedl Enger.

Jeho thriller Kamenný déšť (2013) je první kniha z pětidílné série o novináři Henningu Juulovi. Brzy po jejím vydání následovaly Fantomová bolest (2013), Instinkt dravce (2014) a Horká půda (2015). Sérii nyní ukončuje Smrtelná rána (2017).

Knihy Thomase Engera vyšly ve 26 zemích světa a mnohokrát se staly bestsellery. Autorovy vypravěčské schopnosti ocenila také kritika, která ho označila za jednoho z nejtalentovanějších norských spisovatelů posledních let. Kromě literární činnosti Enger také komponuje instrumentální skladby a hudbu k filmům a muzikálům.