Zemřel Claude Rich, hrál v Chobotnici i v Asterixovi a Obelixovi

Ve věku 88 let ve čtvrtek ve Francii zemřel po dlouhé nemoci divadelní a filmový herec Claude Rich. Agentuře AFP to oznámila jeho dcera Delphine. Herec, narozený v roce 1929 ve Štrasburku, se do povědomí veřejnosti zapsal v 60. letech filmem Povedení strejcové (Les Tonton flingeurs) režiséra Georgese Lautnera.