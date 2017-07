Na „krvavé násilí“ upozornilo 51 zaslaných stížností, další desítky vyjádřily pobouření nad „sexem“ a „sprostými slovy“. Někteří rodiče si přejí, aby byl film nepřístupný do 18 let.

„Ačkoliv je tam dost násilí a často krvavého, je to ve velice rychlých akčních záběrech, které nejsou zaostřeny na detail,“ odmítá BBFC rozhořčené mravokárce. „Navíc to má spíš komický tón a fantaskní prostředí filmu to hodně oddaluje od reality.“

Ve filmu navzdory tvrzení stěžovatelů moc sexu není. Jde ve skutečnosti jen o občasné slovní narážky.

Deadpool s hercem Ryanem Reynoldsem byl loni kasovním trhákem, zatím vydělal zhruba 783 miliónů dolarů. Hned za ním se zařadil film Suicide Squad se 745 milióny dolarů. Na Suicide Squad přišlo také hodně stížností, podle BBC od dětí i od rodičů.