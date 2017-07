Pes ro(c)ku

Bodi je dospívající pes, žije v odlehlé idylické vesnici v horách a připravuje se na hlídače veselé a dovádivé ovečky před skupinou náramně mlsných vlků. Moc mu to nevoní a, upřímně, ani trochu mu to nejde. A pak najednou doslova z nebe spadne na zem rádio, Bodi uslyší píseň hvězdného Kryštofa Kočkostára a zamiluje se do hudby.

Pes ro(c)ku , USA/ Čína, animovaný, 80 min., režie: Ash Brannon, v českém znění: Ondřej Brzobohatý, Tereza Kerndlová, Laďa Kerndl, Ondřej Hejma a další.

Logan: Wolverine

Wolverinova schopnost uzdravování vyprchává. Navíc je na vše skoro sám: z X-Menů přežívá jen Profesor X. Společně se ukrývají v opuštěné továrně na americko-mexické hranici. Jejich utajení skončí, když se objeví Laura, která má stejné schopnosti jako Wolverine a v patách nelítostné pronásledovatele, kteří se jí snaží zmocnit.

Logan: Wolverine, USA 107, akční fantasy, 137 min., režie: James Mangold, hrají: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Richard E. Grant, Dafne Keenová a další.

John Wick 2

V pokračování úspěšného akčního thrilleru z roku 2014 přinutí legendárního Johna Wicka k návratu ze zabijáckého důchodu jeho bývalý spolupracovník, který se pomocí intrik snaží převzít kontrolu nad tajemným mezinárodním sdružením nájemných zabijáků. Krevní přísaha Johna zavazuje, aby mu pomohl, a tak se vypraví do Říma...

John Wick 2, USA 2017, akční, 122 min., režie: Chad Stahelski, hrají: Keanu Reeves, Comon, Bridget Moynahanová a další.

Kong: Ostrov lebek

Příběh týmu badatelů, vojáků a dobrodruhů, kteří se spojili, aby prozkoumali tajemný, stejně nebezpečný jako krásný, ostrov kdesi v Pacifiku, který není zanesen do žádné mapy. Odříznuti od všeho, co znají, vstupují na území mohutného Konga a zažehávají tak nejstrašnější boj člověka s přírodou.

Kong: ostrov lebek, USA / Vietnam 2017, akční fantasy, 118 min., režie: Jordan Vogt-Roberts, hrají: Tom Hiddleston, Brie Larson, Corey Hawkins a další.