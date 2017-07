Jaké to pro vás je hrát na převážně metalovém festivalu?

Je Brutal Assault skutečně metalový festival? Nejsem si tím jist.

No se značnými přesahy, hráli tam Neurosis, letos tam vystoupí The Swans, ale jádro tvoří metalové kapely jako Morbid Angel a Opeth.

Myslím si, že jsem se právě začal obávat, nejsem tak mnohotvárný. Za starých časů, když jsme byli u vydavatelství Roadrunner a vyšlo nám album Millennium, jsme hráli na metalových festivalech, používali jsme samply Pantery. Rhys Fulber produkoval Machine Head a taky Paradise Lost. Až na jedno taky produkoval všechny alba Fear Factory. Působil v té oblasti dlouho a my jsme do ní zamířili, dělali jsme industriál a měli kytary. Nějakou dobu jsme měli hlavně kytarové skladby. Když s námi hrál Jed (Simon), bylo to snadné, byl to dobrý metalový kytarista, hrál se Strapping Young Lad a jeho nejoblíbenější kapelou byli Morbid Angel. Jednou jsme zrovna měli hrát a on se vrátil do autobusu a pustil hodně nahlas Morbid Angel, aby se uklidnil.

Pojetí jste však změnili, poslední deska Echogenetic je elektronická.

Ano, později jsme ale začali mít mnohem elektroničtější zvuk. V posledních pár letech jsme obměnili vybavení a zaměřili jsme se více na elektroniku, protože jsme dělali s kytarami docela dlouho.

Jak vybíráte materiál pro živá vystoupení?

Protože Jared (Slingerland) je velmi dobrý kytarista, tak se to snažíme míchat, kytarové písně se skladbami s elektronikou. Když hraješ naživo, je těžké přebít energii kytary, a my chceme hodně energie a snažíme se hrát tak moc živě, jak to jen jde.

Máme rozhodně písně, které jsme nikdy nehráli, chceme vyzkoušet pár nových věcí, ale to záleží na tom, kde hrajete. Myslím si, že pro nás to bude na Brutalu experiment, musím se o tom pobavit s Rhysem.