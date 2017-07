„Video mělo několik scénářů a příprava trvala dlouho. Do prací nakonec zasáhly zprávy o mé nemoci, takže jsem řešila, zda všechno nezastavit a neodložit. Nakonec jsem se navzdory nelehké situaci rozhodla s celým týmem vytvořit klip, který bude působit svěže, optimisticky a zářivě, což se povedlo,“ popisuje Anna K.

Režisérem je Martin Linhart. Ve chvíli, kdy s kolegy vyrazil točit do lesů na Zvolské homoli, přišly vichřice a déšť. „Museli jsme všechno zabalit a najít v kalendáři zúčastněných náhradní termín. Všichni byli vstřícní, takže jsme se sešli za pár dnů. Jen vytížení tanečníci se na poslední chvíli museli přeobsazovat,“ říká Anna K.

Písničku Co mi za to dáš napsal Tomáš Vartecký, který na aranžích spolupracoval s Lukášem Pavlíkem a Janem P. Muchowem. „Když Honza slyšel písničku poprvé, hned říkal, že je to jasný singl. Asi pro to má cit, protože chvíli po nasazení se stala druhou nejhranější v rádiích,“ usmívá se Anna K.