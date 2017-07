„Na šířku bude mít 50 metrů, na výšku 26 a hloubka bude 30 metrů,“ popsal ředitele největšího středoevropského festivalu taneční hudby Kamil Rudolf s tím, že váha celého pódia je okolo 120 tun a dalších 50 tun je potřeba na jeho ukotvení. O něj se postarají tisícilitrové barely naplněné vodou. A hlavní ozdobou obří scény je dvanáctimetrové srdce.

Už od pátku staví 50 mužů obří scénu pro letošní ročník tanečního festivalu Beats for Love v Ostravě.

FOTO: B4L

Love scéna bude místem, kde se představí největší hvězdy festivalu, včetně Fatboy Slima. Prvním, kdo ale okusí její akustiku, bude legenda českého hip hopu DJ Wich.

„Celkem se na ní vystřídá za čtyři dny 28 projektů,“ uvedl Rudolf. Důvod, proč přistoupili ke stavbě obřího pódia, je jednoduchý. „Potřebovali jsme hlavní stage, na které by mohli vystupovat ty největší hvězdy napříč žánry a která by zároveň poskytovala dostatečně velký prostor návštěvníkům,“ vysvětlil a dodal, že myšlenku na zřízení Love stage mimo prostor pod vysokou pecí vnukl organizátorům loňský ročník, kdy se na britské drum and bassové duo Sigma tísnilo na scéně pod vysokou pecí skoro 20 000 lidí.

„Bylo to šílené a ukázalo nám to, že musíme jít na velkou festivalovou plochu, tam, kde jsou Colours. Když zveme velká jména, tak musíme jít na místo, které má větší kapacitu, protože pod vysokou pec se to už prostě nevešlo,“ přiznal po loňském ročníku Beats for Love Rudolf.

Stavba je v plném proudu, festival začíná již 5. 7. 2017.

FOTO: B4L

Beats for Love je největší festival taneční hudby ve střední Evropě, začíná ve středu 5. července a během čtyř dnů na něm zahraje na 13 pódiích na 400 umělců z celého světa. Partnerem festivalu je deník Právo a servery Novinky.cz a Super.cz.