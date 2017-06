Na koncertě tehdy zazněly jak staré hity Pink Floyd - Wish You Were Here, One Of These Days nebo Comfortably Numb, tak i materiál z Gilmourových sólových alb. Záznam bude uveden 13. září 2017 v pražském kině Bio Oko a následně v desítkách měst po celé ČR a SR.

„Nečekal jsem, že při návratu na tohle místo mě smete tak mohutná vlna emocí,“ řekl jedenasedmdesátiletý muzikant. „Bral jsem to čistě jako lokaci pro koncert, ale přímo tady jsem cítil, že je plné duchů. Z pradávné historie i těch mých osobních, současných.“

„Bylo by to krásné zahrát zde Echoes, ale bez Ricka to nejde. Naše souhra byla tak svébytná a nenapodobitelná,“ řekl Gilmour o klávesistovi Richardu Wrightovi.

Klávesák Stones a Allman Brothers



Už v roce 1972 vznikl původní dokument Pink Floyd v Pompejích. Na něj Gilmour navázal se současnou sestavou, do které pozval baskytaristu Guye Pratta, který vystřídal Rogera Waterse, bubeníka Steva DiStanislao, dále klávesistu Rolling Stones, Allman Brothers Bandu i Erika Claptona Chucka Leavella nebo dlouholetého spolupracovníka Michaela Jacksona Grega Phillinganese.

Seznam všech kin, která film uvedou, najdete na vicnezfilm.cz.