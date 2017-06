Luděk Navara, Miroslav Kasáček:

Na útěku





Příběh Josefa Brykse. Vyprávění o českém hrdinovi, který z okupované vlasti utekl do Francie, odkud se vydal do Velké Británie a nastoupil do královského letectva. Kniha v podání Davida Novotného vypráví o odvážných a riskantních útěcích z německého zajetí.

Audiotéka, mp3, 5:02 hodin, 199 Kč

Liou Cch‘-sin:

Problém tří těles





Zuří Velká kulturní revoluce a Číňané se v rámci tajného vojenského projektu pokoušejí navázat kontakt s mimozemskými civilizacemi. Třicet let poté se objeví nová počítačová hra pro virtuální realitu, která jakoby ani nepocházela z tohoto světa...

Host, přeložil Aleš Drobek, 447 stran, 332 Kč, e-kniha 199 Kč

David Duchovny:

Ten mizernej Bucky Dent





Píše se rok 1978. Ted je salónní komunista, spisovatel a také prodavač arašídů na stadiónu New York Yankees. Tedy spisovatel… rád by se jím stál, ale pořád nenachází své téma. Když se dozví, že je otec nevyléčitelně nemocný, svět se mu rázem obrátí vzhůru nohama.

Knižní klub, přeložila Jana Jašová, 312 stran, 249 Kč

Peter McLean:

Drake





Don Drake je velmi zadlužený londýnský nájemný vrah, který umí vyvolávat démony. Svou práci nemá rád. Raději by popíjel v baru a od vražd i nadpřirozena dal ruce pryč. Ocitá se však na černé listině a jediným přítelem zůstává arcidémon uvězněný ve starobylém artefaktu.

Host, přeložila Michaela Macková, 303 stran, 299 Kč

Siri Pettersenová:

Plíseň





Norská fantasy. Představte si, že jste lovnou zvěří v neznámém světě. Ve světě lidí, který pomalu umírá. Ve světě, který je místem tvého narození a který se měl konečně stát tvým domovem. Jenže to je zásadní omyl...

Host, přeložila Jitka Jindřišková, 467 stran, 332 Kč, e-kniha 199 Kč

Jan H. Vitvar:

David Černý – Fifty Licks





V roce padesátin českého sochaře vychází kniha, jež není nudnou monografií, ale živým, neokázalým pohledem na jeho témata, obsese, průšvihy a přínosy. Jde o rokenrolově pojatých padesát olíznutí muže, který zdaleka ne všechno natírá na růžovo.

Paseka, 240 stran, 399 Kč

Joyce Hargreavesová:

Malá historie draků





Proč se setkáváme s draky takřka ve všech lidských kulturách? Jaké poklady draci střeží? Autorka vypráví příběhy těchto pozoruhodných živočichů ze všech koutů světa. Najdete popisy dračích lokalit po celé zeměkouli, je nadčasovou příručkou pro každého drakologa.

Dokořán, přeložil Jiří Pilucha, 64 stran, 198 Kč

Harry Sidebottom:

Trůn Caesarů: Ocel a krev





Druhá kniha třídílné řady Trůn Caesarů, odehrávající se ve starověkém Římě ve 3. století našeho letopočtu, v dramatickém období převratů, spiknutí, vražd a občanských válek. Uchazeči o trůn se střetnou v nelítostném boji plném zrady, kdy ani vítěz nemá nic jisté.

BB art, přeložil Petr Kovács, 344 stran, 299 Kč

Gerry Duggan, Brian Posehn:

Deadpool 3: Hodný, zlý a ošklivý





Začíná to ztraceným dobrodružstvím ze šťavnatých 70. let, kdy DéPéčko vyráží do ulic s Power Manem a Iron Fistem. Jenže když hrozba, jíž tentokrát trio nájemných hrdinů čelilo, znovu ožije v moderní době, musí Deadpool nalézt staré kamarády a dát si ještě jedno kolo.

Crew, přeložil Darek Šmíd, 160 stran, 369 Kč