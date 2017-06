Základem jeho tvorby je především paradoxní či absurdní situace, naprosto precizně výtvarně dovedená ke zdárnému konci. To znamená, že se lidé nad jeho kreslenými vtipy baví bez ohledu na pohlaví, věk i společenský status.

V některých případech si člověk řekne, že zobrazená kompozice je tak bláznivá, až se její humor dostává do dalších dimenzí.

Knírek pod nosem neměl koneckonců jen tulák Charlie.

Naprosto fundamentálním dílem zhmotňujícím výše uvedené myšlenky je to, na němž trůní rodina, kterou tvoří Mona Lisa, Charlie Chaplin a jejich dítě v peřince s hlavou Mickeyho Mouse.

Autor dokázal na jednu plochu dostat úplně všechno. Mírně šedohnědá barevná image obrazu evokuje ikonická díla renesančních či barokních malířů. K nim odkazuje právě figura proslavená Leonardem da Vinci. Je tam smutný muž s knírkem a buřinkou, symbolizující klasický humor, ale i jeho intelektuální nadstavbu.

Jiří Slíva: Café DADA

FOTO: katalog výstavy

Důležitou devízou autora je také určitá vkusnost. Nikdy nejde za hranici smysluplnosti ani slušnosti. Nechce pobavit prvoplánovou lascivitou, ale nápadem. To je patrné u erotických nebo latentně erotizujících témat.

Často u nich využívá francouzské motivy. Eiffelovu věž například zakódoval do rozevřené šněrovačky bokaté dámy, vystrkující růžové půlky ven do prostoru. A francouzská trikolora na konci šňůrky je už jen vizuální třešinkou na dortu.

Podobně si poradil i se symbolikou čísla 69. Jedno číslo má na konci hlavu mužskou, druhé ženskou a cifry stojí proti sobě. V každém rohu je pak variace na dané téma, vyjádřené třeba dvěma deštníky proti sobě, aby případnou ostrost vyjádření tímto způsobem otupil.

Jiří Slíva si umí hrát. Aspoň na papíře to tak vypadá. A dokáže to s dech beroucí lehkostí. Protože my lidé vnějšího světa mu dokážeme porozumět, můžeme si spolu s ním vizuálně pochutnat na překvapivých pointách.