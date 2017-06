Zpěvákem, kytaristou a textařem je Matěj Jelen, jenž hudbu skládá s bratrem Štěpánem, který bubnuje. Dalšími členy jsou kytarista Dawe Gates a baskytarista Pavel Čejka, kteří hrají i na klávesy.

Kapela se profiluje jako indie-electropopová a písnička Tak mi to nedovol mísí elektro beaty s popovou melodií. V textu řeší problém nevěry, přetvářky a lži ve vztahu.

Režie klipu se ujal Juan David Salazar, francouzský režisér, který má na kontě již řadu projektů a ocenění, například cenu za nejlepší hudební video z filmového festivalu v americkém Los Angeles.

Skupina Brixtn vstupuje na scénu.

FOTO: archív kapely

„K Juanovi jsme se dostali vlastně náhodou. Měli jsme původně točit s jiným režisérem, se kterým jsme už dříve spolupracovali, ale nakonec to neklaplo, a my jsme se tak dostali do časového presu. Sestra, herečka, nám dala tip právě na Juana, který měl zrovna čas. Několikrát jsme se před natáčením sešli, dost jsme si sedli a tahle spolupráce předčila všechna naše očekávání,“ říká zpěvák Matěj Jelen.

Vůbec první koncert kapely Brixtn se uskuteční 16. června v Kutné Hoře.