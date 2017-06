Punkrocková kapela The Offspring vystoupí v srpnu v Praze

Americká punkrocková kapela The Offspring, která po celém světě prodala přes 40 miliónů nosičů, vystoupí 23. srpna v Praze. V Malé sportovní hale na Výstavišti nabídne hity jako Pretty Fly, Self Esteem, The Kids Aren't Alright nebo Why Don't You Get a Job? i nové písně z chystaného alba, na které jejich fanoušci čekají od roku 2012, informovala Zdena Selingerová.