Kokoschkův obraz šel do dnešní aukce s vyvolávací cenou 35 miliónů korun. Po klidné krátké bitvě zájemců na telefonu zvítězil dražitel, který za dílo nabídl 52 000 080 korun včetně aukční přirážky, uvedla Bryndová.

Vydražený obraz pochází z významné pražské sbírky a je autorovým druhým nejrozměrnějším plátnem z cyklu pohledů na české hlavní město. Zachycuje pohled z Kokoschkova ateliéru, který si od léta 1934 pronajímal v nejvyšším patře domu Bellevue na Smetanově nábřeží. "Sám autor považoval tento pohled na Prahu za výjimečný svým širokým záběrem, ale také barevnou expresivitou. Můžeme vysledovat i proměnlivost rukopisu od hladké malby a klidnější stopy štětce na straně pravé, až k expresivnější poloze, které odpovídá i ostrá a sytá barevnost na levé straně," uvádějí pořadatelé aukce.

Pražskou tvorbu Oskara Kokoschky představila před dvěma lety Národní galerie v Praze, která má některá Kokoschkova pražská díla ve svých sbírkách. Kokoschka (1996 až 1980) přijel do Prahy v roce 1934, kdy odešel z Vídně před nacismem. Krátce po mnichovské dohodě prchl před nacismem do Anglie. Na přelomu let 1940 a 1941 pranýřoval strůjce mnichovské dohody, tedy i představitele Anglie, alegorickým obrazem Červené vejce s karikaturami Hitlera a Mussoliniho. Po válce se usadil ve Švýcarsku. Teprve roku 1975 přijal zpět rakouské státní občanství.

Dosud nejdražším vydraženým Kokoschkovým dílem byl obraz Žáby, namalovaný v roce 1968. Loni se prodal za 37,7 milionu korun i s aukční přirážkou. Žáby tupě zírající do tmy, zatímco za nimi nad západním obzorem ještě stojí slunce, se mu staly symbolem lidské hlouposti, neschopné odlišit lež od pravdy. Když se dověděl o okupaci Československa, připsal na zadní stranu obrazu: Praha, srpen 1968 - soumrak Evropy.