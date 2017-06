Skupina Kryštof má klip o významném okamžiku ze života Richarda Krajča a Karin Babinské

Právě odstartovaly oslavy čtvrtstoletí skupiny Kryštof na hudební scéně. Při té příležitosti nabízí videoklip a singl Šňůry, jenž se spolu s dalšími třemi novými písněmi objeví na best of albu s názvem 25. To vyjde 23. června 2017.