Na otázku, jak se cítí, odpověděl částí textu své písně Nestarej se kamaráde: „Díky za optání, fajn se mám, až to bude vážné, ozvu se sám.“

Prozradil také, že při koncertu zazpívá s Ilonou Csákovou duet Pláč. „Bude to jediná novinka dnešního večera, jinak jsem vsadil na osvědčené písničky,“ uvedl.

Na přelomu června a července se představí na Topfestu ve slovenských Piešťanech. Bude to jeho návrat na festivalová pódia po čtyřech letech. V roce 2013 koncertoval na českém Rock for People. „Připravuju trochu jiný repertoár, než jaký jsem měl na Rock for People,“ odpověděl Právu Gott.

Karel Gott vystoupí i na Slovensku.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Závěrem konstatoval, že prožívá výjimečné období. „Rozjelo se to velmi krásně, aniž bych pro to moc udělal. Radost mi udělal i muzikál Čas růží, ve kterém byly použity mé písničky. Vychutnal jsem si ho jako divák, moc jsem do něho nemluvil a musím říct, že tvůrci se mých písní ujali velmi dobře.“

Na koncertě Gotta doprovázela skupina Boom!Band a jako hosté se představili Ilona Csáková, Dasha, Eva Pilarová, Vojtěch Dyk a Petr Kolář.