Filmové premiéry: Wonder Woman, Z Paříže do Paříže, Tehdy spolu a Zabijáci z maloměsta

Do kin vstupuje Wonder Women, výpravný akční dobrodružný film režisérky Patty Jenkinsové. Nebezpečné dobrodružství prožívají dva malí hrdinové filmu Z Paříže do Paříže. Český film Tehdy spolu vypráví o mladé Židovce Terezce, která se ukrývá před hrozbou deportace za II. světové války. Zabijáci z maloměsta je prudce nekorektní dánská komedie.