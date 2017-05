Matisyahu se objevil na reggae scéně v roce 2004, tehdy ještě s plnovousem a kloboukem, který signalizoval, že nejde o dalšího Jamajčana. Pojmy jako židovské nebo chasidské raggae tehdy nikomu nic neříkali, něco takového zkrátka svět ještě neviděl.

Některým připadal Matisyahu komický jako gag z filmu Woodyho Allena, ale kritika se shodovala, že má talent a je originální. Dobře zpíval i rapoval, kombinoval klasické reggae s hip hopem a občas s rockem. Jeho texty navíc oplývaly hloubkou, která není v popu běžná.

Matisyahu se skupinou

FOTO: D Smack U Promotion

Deska Shake Of The Dust... Arise měla úspěch a následovala alba Youth, která vynesla nominaci na Grammy, Light a Spark Seeker. V roce 2015 zamířil Matisyahu do Bratislavy na festival Uprising, kde prezentoval i album Akeda.

Jeho kapelu aktuálně tvoří kytarista Aaron Dugan, basák a bubeník Dub Tria Stu Brooks, Joe Tomino a klávesový virtuos BigYuki. Nejnovější album se jmenuje Undercurrent a prý je hudebně nejodvážnější.

Předprodej vstupenek zahajuje na Spotify 31. května. V pokladně Lucerna Music Baru, na www.goout.cz a v sítích Tickepro a Ticketportal pak dostanete lístky od 2. června.