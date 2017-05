Desku produkoval hudebník David Foster a vyjde 6. října u Verve Records / Barclay / Universal Music France.

Carla Bruni v minulosti zpívala francouzsky a svým zastřeným hlasem přednášela převážně melancholické balady. Angličtina je u ní poměrně překvapivým krokem.

Známá začala být koncem devadesátých let. Vydala alba jako Quelqu’un m’a dit, No Promises a Comme si de rien n’était. Nikdy nebyla globální popovou hvězdou, ale ve Francii je hodně slavná. První singl alba je Enjoy the Silence od Depeche Mode. Zpěvačka píseň oprostila od mnoha zvuků a natočila velmi tichou meditativní baladu.