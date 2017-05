Gojira, která vznikla v roce 1996 ještě jako Godzilla, se od počátku snažila vymanit z úzkých klišé subžánrů a spojovala death metal s thrashem a technometalem i výraznými groovy. Poznávacím znamením jsou časté nečekané změny, struktura skladeb nemá nic společného s obvyklým členěním na sloku a refrén. Sekané riffy se střídají s táhlými drásavými pasážemi, hojné jsou vpády hutných bicích i naléhavý vokál přecházejí ze zpěvu ke křiku i do chropotu. Čtveřici, která loni zazářila na festivalu Brutal Assualt, se podařilo posunout metal do nové dimenze.[celá zpráva]

V první album Terra Incognita jí vyšlo v roce 2001. S dvouletými odstupy vydávala další alba, přičemž se třetím From Mars To Sirius se snažila prosadit za hranicemi. Mnohem temnější a brutálnější, ale také propracovanější a melodičtější The Way of All Flesh o smrti z roku 2008, kde v písni Adoration of None hostoval zpěvák Lamb of The God Randy Blythe už vyšlo i za oceánem. Skupina pak nejen předskakovala Metallice a Lamb of The God, ale také měla v USA vlastní turné jako headliner.

Úspěch jí otevřel dveře k vydavatelství Roadrunner, kde vyšlo v roce 2012 další album L´Enfant Sauvage. Loni na ně navázala Magma, kde kytarista Joe Duplantier začal používat vedle hrdelního řevu i čistého zpěvu, takže je lépe rozumět textům s ekologickou tematikou.