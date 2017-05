„Struny podzimu vstupují do své třetí dekády a s ní zároveň do nové éry. V prvních letech jsme měli s kolegou Martinem Pechancem tu čest připravovat festival v prostorách Pražského hradu, následovalo 15 krásných let v podhradí s Danou Syrovou. Jsem rád, že po roční přestávce mohu představit nový tým a novou uměleckou radu festivalu, kteří jsou pro mě zárukou toho, že Struny podzimu budou i nadále jedním z nejinovativnějších hudebních festivalů,“ řekl zakladatel festivalu Marek Vrabec.

Jason Moran

FOTO: archív Strun podzimu

Jazz, klasika, hiphop, irský folk a další žánry se smíchaly v unikátním programu Strun podzimu. Americký jazzman Herbie Hancock nepotřebuje být představován, dále je tu virtuos akordeonu a bandoneonu Richard Galliano, ansámbl Bang on a Can, multižánrová irsko-americká kapela The Gloaming, hiphopové duo Shabazz Palaces, jazzový pianista Jason Moran i folkaři z Nashvillu Lambchop.

„Festival představí také zhudebněné Shakespearovy sonety v podání Gavina Bryarse či čerstvého držitele Ceny Anděl v kategorii world music Jiřího Slavíka s autorským projektem Mateřština ve festivalové premiéře,” upozornil za pořadatele Jiří Sedlák.

Vstupenky na koncerty jsou v prodeji na webu Strunypodzimu.cz.