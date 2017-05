Vnímat je to tak možné i s ohledem na to, jak málo je český hudební mainstream v evropském kontextu konkurenceschopný. V soutěži Eurovision Song Contest už léta pouze paběrkuje a byť by to bylo milé, distribuce české hudby na zahraniční pódia i do médií vázne.

Je tu ale naděje, že by od tohoto skromného ročníku andělského ceremoniálu mohlo být lépe. Zpěvačka Lenny, která dostala v pondělí večer v pražském Lucerna Music Baru čtyři vítězné sošky, si vede velmi dobře na italském trhu. Akademici tedy ocenili někoho, kdo se líbí i mimo tuto zemi, což svědčí o jejich dobrém vkusu i definitivním přijetí faktu, že album Hearts, které Lenny loni vydala, je opravdu výborné.

Lenny na Cenách Anděl vyhrála, co se vyhrát dalo, a dostala i malou sošku za prvenství v kategorii Rock & Pop na žánrových Cenách Anděl, které byly vyhlášeny minulou středu. To znamená, že má sošek pět.

Thom Artway, který si v pondělí odnesl z Lucerna Music Baru dvě prvenství, je také objev v tom nejlepším smyslu slova. Je navíc i zpěvákem roku. Jeho loňský počin Hedgehog má fazónu, písničkářovo charisma je výrazné a budoucnost má před sebou. Platí to koneckonců i o skupině Jelen, která zvítězila v kategorii kapel.

Tihle tři prezentují na české mainstreamové scéně novou generaci. Že na sebe tak výrazně upozornili při předávání Cen Anděl v jejich jakémsi roce nula, tedy v roce, kdy se musel celý ceremoniál uskromnit, je vlastně symbolické.

To i přesto, že se v pondělí na pódiu mezi skutečnými hudebními osobnostmi objevil i nezpěvák Leoš Mareš (jenž naštěstí slíbil, že skutečně zpívat nehodlá a bude se věnovat moderování) a Karel Gott hovořil spíše o svých Slavících, protože v anketě popularity je král.