„Vážím si každé koncertní příležitosti, ať hraju v malé vesničce, nebo v sále pro dva tisíce lidí. Vždycky se snažím hrát naplno a těší mě, že to posluchači vycítí. To je stejné v Čechách i v zahraničí. Rozdíl je spíš v pocitu. V zahraničí cítím, že reprezentuji nejen svou osobu, ale i svou zemi, zatímco na domácí půdě jsem víc za sebe a publikum vnímám jako 'své' lidi,“ popisuje své pocity z koncertů v zahraničí a u nás Matyáš Novák.

Díky mimořádnému harmonickému cítění, širokému repertoáru a vynikající úhozové technice ho znají po celém světě. Zvítězil v mnoha klavírních soutěžích v České republice, Španělsku, Slovinsku, Rakousku, Německu, Polsku a USA.

Matyáš pravidelně spolupracuje s profesionálními orchestry, vystoupil také například v pražském Rudolfinu. Jako sólista a komorní hráč se představil v Německu, Rakousku, Polsku, Lucembursku, Srbsku, Španělsku, Itálii a USA.

„Z vyprávění vím, že první piano či spíše pianko jsem dostal, když mi byl rok a půl. Bylo zelené, plastové. Na něj jsem si začal ještě v batolecím věku vyťukávat písničky. Počet kláves na této hračce byl ale omezený, takže mi brzy začaly chybět tóny. Naštěstí obě babičky měly doma pianino, kterým jsem to plastové nahradil, a vyslovil přání učit se hrát na klavír,“ popisuje svoje začátky Matyáš.

Praštit s tím nechtěl nikdy



První hodinu klavíru měl v roce 2003, tedy v necelých pěti letech. Od té doby nenastala situace, kdy by chtěl s hraním přestat. Přináší mu radost a podle jeho slov tomu tak bylo vždycky. Matyášovou výhodou je fakt, že se učí opravdu rychle a co se jednou naučí, to prý nezapomíná.

Momentálně má nejradši hudbu z období romantismu a jeho nejoblíbenější skladatel je Ferenc Liszt. Letos v dubnu dokonce natočil sólové CD s díly tohoto skladatele.

„Lisztovy skladby jsou koncentrovanou směsí všech myslitelných citů a nálad a jsou extrémně technicky náročné. Právě tuhle kombinaci virtuozity a obsahové pestrosti na nich zbožňuju,“ popsal Matyáš.

V Hradci Králové sídlí také společnost Petrof, v současné době největší výrobce akustických klavírů a pianin v Evropě. Členem PAF (Petrof Art Family), volného sdružení umělců napříč žánry a světadíly, se stal Matyáš v roce 2015 a spolupráce s nimi je pro něj srdeční záležitostí.

„Co je pro mě naprosto klíčové, je fakt, že koncept PAF funguje opravdu jako taková ideální rodina. Pomáháme si a máme se rádi,“ řekl Matyáš.

Chová zvířata a pěstuje zeleninu



I přes to, že mu koncertování po světě zabere hodně času, studuje Matyáš tři školy. Na gymnáziu v Hradci Králové má individuální plán, na Konzervatoři v Pardubicích kombinovanou formu studia a jednou do měsíce navštěvuje v italské Imole klavírní akademii Incontri col Maestro.

Od dětství je milovníkem železniční dopravy a stal se také čestným členem Českého svazu chovatelů.

„V Hradci Králové, kde bydlím, jsem vybudoval chovné zařízení, ve kterém chovám slepice pěti plemen: štýřanky, drážďanky, lakenfeldky, araukany a forverky. Díky chovu drůbeže mám dostatek kvalitního hnojiva, takže jsem toho využil a na pozemku u chovné stanice zasázel rajčata, papriky, okurky a brambory,“ popsal své hobby.