„Silný, humorný a emocionální příběh z České republiky o životě a přijetí sebe sama” se stal jedním ze dvou favoritů mezinárodní poroty, sestavené z talentovaných tvůrců, kterými jsou Tom Wlaschiha (herec ze seriálu Hra o trůny), Will Darbyshire (filmař) a Lidia Sheinin (filmová režisérka a vítězka Nespresso Talents 2016).

Daria Kashcheeva na filmovém festivalu v Cannes obdržela finanční odměnu ve výši 6 000 eur a také mentoring. V druhém ročníku soutěže bojovalo o ceny přes 300 filmů z více než 40 zemí. Kromě filmu To Accept, který ocenila přímo porota, se díky veřejnosti dostaly do užšího výběru 4 české filmy.

Tři výherci lokálního kola i česká vítězka mezinárodního kola budou pozváni na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, kde proběhne 4. července slavnostní vyhlášení. Film Golden Delicous od Veroniky Jelšíkové za první místo získá částku 3 000 eur, druhý je snímek There is some time left Lukáše Masnera, který získá 1 000 eur. Za třetí místo bude oceněn filmař Luboš Kučera částkou 1 000 EUR za snímek You have the power.