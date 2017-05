RECENZE: Debbi je vkusná, leč trochu zaměnitelná

Zpěvačka Debbi (vlastním jménem Deborah Kahlová) se na české hudební scéně objevila v roce 2011, a to rovnou jako velký talent a příslib. Svým prvním albem Touch The Sun (2011) dobře vykročila, druhou deskou Love, Logic & Will solidně pokračovala a aktuálním počinem Break našla své místo. Takové, které jí sluší.