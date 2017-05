V kategorii Alternativní hudba vyhrál Martin Evžen Kyšperský (za album Vlakem), v kategorii Elektronická hudba triumfoval Dné (These Semi Feelings, They Are Everywhere), ve Folk & Country Martina Trchová & Trio (Holobyt), v Hard & Heavy kapela Master's Hammer (Formulae), v kategorii Hip-hop Pio Squad (Stromy v bouři).

V žánru Jazz & Blues vyhrál David Dorůžka (s albem Autumn Tales), v kategorii Punk & Hard core kapela Ucházím (Fragmenty vášní), Lenny (Hearts) ovládla Rock & Pop, Ska & Reggae skupina The Chancers (Trigger Warning) a žánr World music Jiří Slavík (Mateřština).

Během slavnostního večera, který uváděl moderátor a zpěvák Honza Křížek, vystoupili někteří minulí vítězové žánrových cen. Byli to Boris Carloff, Žamboši a Vladimir 518 s PSH.

Hlavní Ceny Anděl budou uděleny v Lucerna Music Baru v Praze 22. května.