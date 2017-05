Případ vyšetřuje FBI. Bob Iger odmítnul sdělit název filmu, ale pravděpodobně to bude některá z nejbližších velkorozpočtových premiér, tedy pokračování Pirátů z Karibiku nebo Cars 3.

Tento způsob vydírání je ve skutečnosti docela častý. Neznámý pachatel udělal před pár týdny podobnou věc se seriálem Orange Is the New Black, ale nic nezískal. Firma Netflix odmítla cokoliv zaplatit, série se pak objevila na internetu a svět se nezbořil.

V roce 2014 se odehrála trochu jiná varianta vydírání filmařů. Hackeři žádali společnost Sony, aby stáhla film Interview, který si dělal legraci ze severokorejského vůdce Kim Čong-una.

Kina jsou plná



Hackeři se peněz nedočkají také proto, že film na internetu není pro filmové studio tak velká tragédie. Disney se kvůli tomu nepoloží. Nikdy se totiž neprokázala teorie, že by se prudce snižovala návštěvnost kin jen proto, že je něco na internetu. Naopak, v druhé polovině devadesátých let, kdy rychlý internet v ČR neexistoval, byla u nás návštěvnost kin menší než dnes, kdy je možné stáhnout film v řádu minut.

V minulosti už také soudy odmítly absurdní tvrzení, že počet stáhnutí filmu na internetu se rovná počtu vstupenek, které kina mohla prodat.