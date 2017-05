„O Langovo vystoupení jsme usilovali řadu let, až letos se podařilo sladit jeho evropské turné s termínem našeho festivalu,” řekl ředitel Blues Alive Vladimír Rybička. Lang zahraje v Šumpersku na závěr prvního festivalového dne.

Eric Bibb, který návštěvníky Blues Alive nadchl už před pěti lety ve dvojici s malijským zpěvákem Habibem Koitém, letos přijede se svým bluesovým programem. „Bibbova činorodost je nezměrná. Zatímco například právě v těchto dnech obdržel nejvyšší bluesové ocenění, Blues Music Award, za album The Happiest Man In The World, čerstvá novinka Migration Blues už sklízí jednu nadšenou recenzi za druhou,” doplnil dramaturg festivalu Ondřej Bezr.

Mezi hlavní letošní hvězdy budou patřit i tři zástupci amerických bluesových harmonikářů Billy Branch, Magic Dick a James Harman, kteří se představí v projektu Blues Harp Explosion. „Na Blues Alive rádi zveme jednorázové projekty, v nichž se jen krátkodobě, často na jediné turné spojují hudebníci, které obvykle nemáme možnost slyšet pohromadě. Letošní Blues Harp Explosion je projektem podobného typu,” uvedl Rybička.

Podle pořadatelů má na listopadové přehlídce vystoupit také pětičlenná dívčí kapela z New Yorku Jane Lee Hooker. Poprvé se veřejnosti představí i rodinný muzikantský klan Mišíků – na jednom místě vystoupí Vladimír Mišík s manželkou Evou a s dětmi Martinem, Bárou a Adamem. „Povedlo se něco, v co jsme vzhledem k vytížení všech zúčastněných vůbec nedoufali,” dodal Rybička.